Farkındalık için mavi ışık yakacaklar

Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısıyla Türkiye’de de ikonik binalar mavi ışıkla aydınlatılıyor, insanlar mavi giyerek sosyal medyandan #otizmemaviışıkyak etiketiyle mesaj veriyorlar. Bu kapsamda 2 Nisan’da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Galata ve Kız kuleleri başta olmak üzere Ankara’da Değirmen Köprü, Antakya’da Asi Nehri, Eskişehir’de Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.