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18.03.2020 - 07:00 |

Farkındalık için mavi ışık yakacaklar

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, dünyada Mavi Işık Yak Kampanyası düzenleniyor.

Farkındalık için mavi ışık yakacaklar

Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısıyla Türkiye’de de ikonik binalar mavi ışıkla aydınlatılıyor, insanlar mavi giyerek sosyal medyandan #otizmemaviışıkyak etiketiyle mesaj veriyorlar. Bu kapsamda 2 Nisan’da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Galata ve Kız kuleleri başta olmak üzere Ankara’da Değirmen Köprü, Antakya’da Asi Nehri, Eskişehir’de Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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