18.03.2020 - 07:00 |
Farkındalık için mavi ışık yakacaklar
Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, dünyada Mavi Işık Yak Kampanyası düzenleniyor.
Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısıyla Türkiye’de de ikonik binalar mavi ışıkla aydınlatılıyor, insanlar mavi giyerek sosyal medyandan #otizmemaviışıkyak etiketiyle mesaj veriyorlar. Bu kapsamda 2 Nisan’da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Galata ve Kız kuleleri başta olmak üzere Ankara’da Değirmen Köprü, Antakya’da Asi Nehri, Eskişehir’de Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.
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