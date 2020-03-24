Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası

Pamukkale ilçesinde yaşayan, Fas uyruklu Nadia Atbeghail, nefes darlığı şikayetiyle dün öğle saatlerinde, Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Corona virüs şüphesi üzerine Faslı kadın, gözlem altına alındı.

Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre, karantinaya alınmak istemeyip, saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Atbeghail'i arama çalışması başlattı. Faslı kadın, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.

Nadia Atbeghail'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Rukiye Sağdıç, "Dün gece hastanenin acil bölümündeki işi bitince oradan ayrılmış. Türkçe bilmediği için de kimseye bir şey söylememiş. 'Hastaneden kaçtı' zannetmişler. Corona virüs testi yapmışlar, negatif çıkmış. Aslında kimseden kaçmamış. Habersiz gidince yanlış anlaşılmış. Tedbir amacıyla yeniden hastaneye götürüldü" dedi.

TEKİRDAĞ'A KAÇTI

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında bulunduğu hastanede karantinadan kaçarak Tekirdağ'daki evine gelen kişi, yeniden karantinaya alındı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 51 yaşındaki E.Ç, buradan kaçarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bu kişiyi karşısında gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yeniden kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.