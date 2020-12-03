Fatih'te bina yıkımında iskele çöktü! Ekipler bölgede

Fatih Çemberlitaş'ta bir binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferleri kısa süreyle aksadı. İtfaiye ekiplerinin tehlike oluşturan parçaları kaldırma çalışması sürüyor.