03.12.2020 - 14:36 | | DHA
Fatih'te bina yıkımında iskele çöktü! Ekipler bölgede
Gelen son dakika haberine göre; Fatih Çemberlitaş'ta bir binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferleri kısa süreyle aksadı.
Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.