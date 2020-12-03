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03.12.2020 - 14:36 | | DHA

Fatih'te bina yıkımında iskele çöktü! Ekipler bölgede

Gelen son dakika haberine göre; Fatih Çemberlitaş'ta bir binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferleri kısa süreyle aksadı.

Fatih'te bina yıkımında iskele çöktü! Ekipler bölgede

Fatih  Çemberlitaş'ta bir binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferleri kısa süreyle aksadı. İtfaiye ekiplerinin tehlike oluşturan parçaları kaldırma çalışması sürüyor.

Fatihte bina yıkımında iskele çöktü Ekipler bölgede

 

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