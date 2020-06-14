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14.06.2020 - 06:32 | | İHA

Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

Fatih’te bir otelin üçüncü katından bilinmeyen bir nedenle düşen erkek şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te bir kişi otelin 3. katından düşerek ağır yaralandı

Olay, saat 05.30 sularında Fatih Aksaray Meydanda bulunan 6 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otelde geçirmek için gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, bilinmeyen bir nedenle kaldığı 3’üncü katından düştü.
Ağır yaralanan şahsı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan ağır yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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