MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler
ABONE OL
10.03.2020 - 11:17 | | DHA

Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pencereye çıkıp bekleyenlerin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler
Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler
Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler
Fatih'te can pazarı! Kurtarılmayı böyle beklediler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında saat 09.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı.  Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri mahsur kaldı.

PENCEREYE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının başladığı daire oturanlar pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Büyük korku yaşayan ve zaman zaman çığlık atan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.  İtfaiye ekiplerinin kurtardığı ve dumandan etkilenen bir anne ile bebeği tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kurtarılan diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edildi.  Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı anlatan bir kişi, "Yangın en üst katın bir altında çıkıyor. İçeride kalanlar vardı. Onlarda da herhangi bir şey yok. Yaralı yok" diye konuştu.

 

 

Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı! İddianamede şoke eden detaylarPendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltında!

Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltında!

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber