Fatih'te fuhuş operasyonu!  Polise haftalık 500 dolar teklif etti

Rüşvet tekliğine göre kazancının yüksekliği ortaya çıkan Ayseren T. isimli 35 yaşındaki kadın, diğer 6 şüphelinin işlem yapılıp emniyetten serbest bırakıldığı soruşturmada fuhuşa aracılık ve yer teminin yanısıra bir de rüşvet teklifi suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Adli kaydı bulunan Ayseren T.’nin, fuhuş yaptırmaya devam ettiği yönünde bilgi edinen Fatih İlçe Emniyet ekipleri, takip altına alınan adresin etrafında pusuya yatıp adrese girmek için gelen yabancı uyruklu bir şahısla görüşme yaptı. Kendisinin Ayseren T. isimli şahısla irtibatlı olduğunu ve fuhuş amaçlı adrese geldiğini ifade etmesi üzerine bugün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler şüpheli şahsın takibi ile birlikte aynı mahallede başka bir adreste bulunan 6 şahısla birlikte Ayseren T.yi gözaltına aldı. Baskın sırasında fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçundan gözaltına alınan Ayseren T. isimli kadın kendilerini bırakmaları ve fuhuş işini devam etmelerine karşılık ekiplere haftalık 500 Dolar rüşvet ödeme teklifinde bulundu.

Göz altına alınan 3'ü kadın 3'ü erkek diğer 6 şüpheli şahısla birlikte emniyete götürülen Ayseren T.ye teklifi üzerine ‘fuhuşa aracılık’ ve yer teminin yanısıra ‘görevli memura rüşvet teklifinde bulunmak’ suçundan işlem yapılıp mahkemeye sevk edildi. Diğer 6 kişiye “Fuhuş” konusundan idari işlem yapılıp emniyetten serbest bırakıldı.