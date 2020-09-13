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13.09.2020 - 14:00 | | DHA

Fatih'te göçmen kaçakçılarına operasyon

Fatih'te göçmen kaçakçılıklarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 22 organizatörü yakalarken, 157 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Fatih'te göçmen kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar Eylül ayında Fatih'te 10 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan, Pakistan, Suriye gibi farklı ülkelerden Türkiye'ye sığınmak amaçlı gelen düzensiz göçmenleri sınır illerine götürmeye çalışan 22 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 157 düzensiz göçmen kurtarılırken, 9 araç, 5 şişme bot, 14 can yeleği, 5 kürek, 3 pompa, 2bin 550 dolar, 5 bin 700 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyorYURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.
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