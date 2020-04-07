Fatih'te kahvehaneye baskÄ±n! Kumar oynarken yakalandÄ±lar

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndaÂ 'Umuma AÃ§Ä±k istirahat ve EÄŸlence Yerlerinin' geÃ§ici bir sÃ¼reliÄŸine durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Mahallesi Muhtar Yektan Sokaktaki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak aÃ§Ä±k olduÄŸunu ve kumar oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen emniyet ekipleri harekete geÃ§ti. Kahvehaneye cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda baskÄ±n dÃ¼zenleyen Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 5 kiÅŸinin kumar oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve masanÄ±n Ã¼zerinde 400 lira para bulunduÄŸu belirledi. Kahvehane sahibi Cafer K. , hakkÄ±nda "kumar oynamaya yer ve imkÃ¢n saÄŸlamak" suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, kahvehanedeki 5 kiÅŸiye ise biner lira para cezasÄ± kesildi. Kahvehane zabÄ±ta ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlendi.

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