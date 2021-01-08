MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fatih'te korku dolu dakikalar! Mahsur kalanlar kurtarıldı
ABONE OL
08.01.2021 - 21:19 | | DHA

Fatih'te korku dolu dakikalar! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi. Alevlerin yükseldiğini gören üst katlardakiler çatı katına çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar mahalle sakinleri tarafından kurtarılırken, evini yakan kişi gözaltına alındı.

Fatih'te korku dolu dakikalar! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Musandıra Sokak'taki binada çıktı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 25 yaşlarında ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, 4. Katta bulunan evi ateşe verdi. Alevlerin yüklediğini gören son katta oturan aile üyeleri kendilerini çatı katına atarak yardım istedi. Mahalle sakinleri, binaya girerek üst katlarda mahsur kalan aileyi kurtardı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Evini yaktığı iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Alevli şekilde yanan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. 

Üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtaranlardan biri olan mahalle sakini, "Şizofreni hastası biri evini yaktı. Her hafta zaten buraya polis gelir. En üst kattaki bizim komşular inemeyip çatıya çıktılar. Biz de gidip onları oradan alıp aşağı indirdik" dedi. 

Fatihte korku dolu dakikalar Mahsur kalanlar kurtarıldı


Fatihte korku dolu dakikalar Mahsur kalanlar kurtarıldı



Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

Son dakika... Sokak kısıtlaması başladı! Bunlara mutlaka dikkat edin

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet