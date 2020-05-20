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20.05.2020 - 10:11 | | DHA

Fatih'te market önünde maske gerginliği

İstanbul Fatih'te markete yüzünde maske olmadan girmeye çalışan çalışan müşteri ile görevliler arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar yatışırken, polis daha sonra maskesini takan adamın markete girmesine izin verdi.

Fatih'te market önünde maske gerginliği

Olay dün öğle saatlerinde Aksaray'da bir market önünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösteren bir markete gelen müşteri iddiaya göre başının üzerinde duran maskeyle markete girmek isteyince görevliler tarafından uyarıldı. Görevlilerin bu şekilde içeri giremeyeceğini, maskesini doğru şekilde takmasını söylemesi üzerine sinirlenen müşteri görevlilerle tartışmaya başladı.

Yaşanan gerginliği diğer müşteriler yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Görevlilerin üzerine yürüyen, küfürler eden müşterinin ve kalabalığın gürültüsünü denetim noktasındaki polisler duydu. Gürültüler üzerine market önüne gelen trafik polisleri tarafları sakinleştirerek ayırdı. Maskesiz şekilde içeri girmek isteyen müşteriye maskesini doğru şekilde taktıran polis ekipleri adamın markete girmesine izin verdi. Alışverişini yapan adam daha sonra market önünden ayrıldı.

 

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