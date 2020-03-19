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19.03.2020 - 14:45 | | DHA

Fatih'te "yan bakma" kavgası kamerada

İstanbul Fatih'te 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada İlkin Y'yi (22) silahla yaraladığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Fatih'te "yan bakma" kavgası kamerada

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bir kafe önünde İlkin Y'nin (22) silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen Melih A.(19) ve Ramazan A.(20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Melih A'nın 4 otodan hırsızlık, 9 iş yerinden hırsızlık ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan Ramazan A'nın ise 2 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçla giderken yavaşlayarak yolda yürüyen İlkin Y. ile tartıştıkları, daha sonra araçtan inerek İlkin Y'yi darp edip silahla yaraladıkları anlar görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

 

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