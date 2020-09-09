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09.09.2020 - 11:40 | | DHA

Fatih'teki cinayetin şüphelileri tutuklandı!

İstanbul Fatih’te darp edilerek öldürülen 28 yaşındaki Samet Eralp' soruşturmasıyla ilgili 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'teki cinayetin şüphelileri tutuklandı!

Olay, 19 Ağustos tarihinde sabaha karşı 04.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Eralp olay yerine vakit geçirmek için erkek arkadaşıyla geldi. Yan tarafta ise Ferdi K. 'nın arkadaşlarıyla eğlendiği sırada olay yerinde bulunan diğer kişilerlerin pitbull cinsi köpeğini Ferdi K.' ya saldırtmaları sonucu tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından Ferdi K. yaralı şekilde olay yerinden ayrıldı. Ardından Samet Eralp, şüphelilerin olduğu grubun yanına giderek “burada bu tip işler yapamazsınız” şeklinde söylemlerde bulunamazsınız" diyerek uyarıda bulundu. Bu defa Samet Eralp ve şüpheli grubu arasında tartışma çıktı. Samet Eralp, grupta bulunan Ufuk G'yi yanında bulunan tabanca ile ateş ederek iki bacağından da yaraladı. Şüpheliler, Samet Eralp’ın elindeki silahı alarak darp edip olay yerinden uzaklaştılar. Samet Eralp, aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında şüphelilerin eşkal ve kimliğini belirledi. Ekipler, 4 Eylül Cuma günü Küçükçekmece' de Resul U. (23), Ufuk G. (22), İbrahim Y.(26), Azad Ü.(23), Süleyman S.(23) ve Serhat S.'yi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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