Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi corona virüse karşı dezenfekte edildi

Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, corona virüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.
Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.