MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
ABONE OL
10.01.2021 - 11:57 | | DHA

Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih’te çocuklara uyuşturucu madde sattığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Polisin operasyonu kameraya yansıdı.

Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Aksaray'da motokurye şeklinde çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satan Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H.A.'yı (27) üzerlerinde 100 adet uyarıcı captagon hap ile yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin kapsamlı çalışması sonucu uyuşturucuyu temin ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.M. (23), Ş.D. (27), T.A. (27) Akşemsettin Mahallesi ve Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerde yapılan arama çalışmalarında, 532 adet sentetik hap, bin 50 adet captagon hap, 1 kilo kubar, 3 adet cep telefonu, 3 bin 475 lira ele geçirildi.

5 şüpheli 7 Ocak'ta  emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanıManisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR otomobile çarptı! 3 kişi yaralandı

TIR otomobile çarptı! 3 kişi yaralandı

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet