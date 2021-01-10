Fatih'teki uyuşturucu operasyonu! Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Aksaray'da motokurye şeklinde çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satan Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H.A.'yı (27) üzerlerinde 100 adet uyarıcı captagon hap ile yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin kapsamlı çalışması sonucu uyuşturucuyu temin ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.M. (23), Ş.D. (27), T.A. (27) Akşemsettin Mahallesi ve Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerde yapılan arama çalışmalarında, 532 adet sentetik hap, bin 50 adet captagon hap, 1 kilo kubar, 3 adet cep telefonu, 3 bin 475 lira ele geçirildi.

5 şüpheli 7 Ocak'ta emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.