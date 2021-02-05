MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci kaza! Ailesini ziyarete gitmişti...
ABONE OL
05.02.2021 - 22:14 | | DHA

Feci kaza! Ailesini ziyarete gitmişti...

Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü 25 yıllık hemşire Habibe Keser (43), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Ailesini ziyarete gitmişti...

Kaza, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. 38 RA 310 plakalı otomobili ile görev yaptığı Şanlıurfa'dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesini ziyarete gelen hemşire Habibe Keser, otoyoldaki dinlenme tesisine girmek için otomobiliyle yavaşladı. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı TIR, iddiaya göre yolun sağında yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. 

Feci kaza Ailesini ziyarete gitmişti...

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazada otomobil sürücü Habibe Keser ile araçta bulunan aile fertlerinden Melisa K. (24) ve Kumsal K. (4) ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Kumsal K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hayatını kaybeden Habibe Keserin Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı, yaklaşık 25 yıllık hemşire olduğu öğrenildi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet