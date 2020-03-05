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05.03.2020 - 11:58 | | DHA

Feci kaza! Aralarında öğrencilerin olduğu 27 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, öğrencilerin taşındığı, belediyeye ait midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Feci kaza! Aralarında öğrencilerin olduğu 27 kişi yaralandı
Aralarında öğrencilerin olduğu 27 kişi yaralandı
Aralarında öğrencilerin olduğu 27 kişi yaralandı
Aralarında öğrencilerin olduğu 27 kişi yaralandı
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Kaza, sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Kitap fuarına öğrenci götürdüğü öğrenilen Kenan Demirel'in kullandığı 41 L 0465 plakalı, Darıca Belediyesi’ne ait midibüs, kavşakta Suat Gedik yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Suat Gedik, ağır yaralanırken, midibüste bulunan, 23'ü öğrenci 26 kişi yaralandı. Kazayı görenler, yardıma koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verdi.

Ağır yaralı Gedik, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer 26 yaralı da kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Ailenin yedinci üyesi “Akıllı Horoz”Ağrı’da küçük bir civcivken alıp beslediği horozdan vazgeçemeyen Elnur Toğrul, Civciv adını koyduğu horozuyla aynı evde yaşamaya başladı.
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