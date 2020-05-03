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03.05.2020 - 19:29 | | DHA

Feci kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Çavdar (26) hayatını kaybetti. Kazada, Çavdarın arkasında yolculuk eden arkadaşı Mehmet Ali Y. ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi ile Talatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre T.B. yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyon ile Harun Çavdarın kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çavdar ile motosikletteki yolcu Mehmet Ali Y. sürüklenirken, kamyon sürücüsü T.B. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralandıkları belirlenen Çavdar, ambulansla Tire Devlet Hastanesine, Mehmet Ali Y. ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çavdar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise Ödemiş-Kiraz karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak Türkiye'de son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.
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