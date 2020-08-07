MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci kaza! Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne hayatını kaybetti 7 çocuk yaralı...
ABONE OL
07.08.2020 - 21:13 | | DHA

Feci kaza! Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne hayatını kaybetti 7 çocuk yaralı...

Mersin'in Anamur ilçesi D-400 karayolunda, kontrolden  çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Abdulbaki Tekin ile 7 çocuğu yaralandı, eşi Türkan Tekin yaşamını yitirdi.

Feci kaza! Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne hayatını kaybetti 7 çocuk yaralı...

Kaza, akşam saatlerinde Anamur ilçesi D-400 karayolu Şayvana mevkisinde meydana geldi.  Antalya'dan Mersin istikametine giden Abdulbaki Tekin yönetimindeki 34 ZB 7284 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Feci kaza Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne hayatını kaybetti 7 çocuk yaralı...

Kazada sürücü Tekin ile araçtaki 7 çocuğu B.T. (20), M.T. (19), B.T. (17), H.T (12), R.T. (9), A.T. (7) ve A.T (1) yaralanırken, eşi Türkan Tekin ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çeyrek altın, yarım altın, Gram altın ne kadar yükseldi? Son dakika 7 Ağustos güncel alış satış altın fiyatları

Çeyrek altın, yarım altın, Gram altın ne kadar yükseldi? Son dakika 7 Ağustos güncel alış satış altın fiyatları

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Tüm Türkiye'de aynı anda uygulandı! 81 ilde çok büyük corona virüs denetimi

Tüm Türkiye'de aynı anda uygulandı! 81 ilde çok büyük corona virüs denetimi

Sıradaki Haber