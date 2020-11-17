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17.11.2020 - 02:06 | | İHA

Feci kaza! Makas atarak ilerleyen otomobil ikiye bölündü

Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Aracın ikiye bölünmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sürücü ağır yaralandı.

Feci kaza! Makas atarak ilerleyen otomobil ikiye bölündü

Olay saat 00.00 sıralarında Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal Sahil yolu Maltepe istikametine doğru Özgür Karataş idaresindeki 35 HER 13 plakalı otomobili ile makas atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karataş refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Sürücü ise ikiye bölünen araçtan fırlayarak yola savruldu.

Feci kaza Makas atarak ilerleyen otomobil ikiye bölündü

Oluşan kazayla birlikte motorun ön kısmı ile aracın bagaj kısmı ayrılarak kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Karataş’ı çevredeki hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü olarak trafik akışını sağladı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın parçalarını yarım saatlik çalışma sonucu toplanabildi.

Feci kaza Makas atarak ilerleyen otomobil ikiye bölündü

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