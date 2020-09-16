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16.09.2020 - 05:21 | | İHA

Feci kaza! Metrelerce sürüklendi

Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü kavşağa yaklaşırken fren aldığı sırada yaklaşık 150 metre boyunca takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı, otomobil ise hurdaya döndü.

Feci kaza! Metrelerce sürüklendi

Kaza, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mahabad Bulvarında üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, aşırı hız yapan 06 DE 225 plakalı otomobil Mahabad bulvarında bulunan kavşağa geldiği sırada aşırı hızlı olduğundan kaynaklı araç sürücüsü M.I. frene basınca önce kavşağa çarptı, ardından da yaklaşık 150 metre takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu.

Feci kaza Metrelerce sürüklendi

2’si ağır 3 kişi yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine giderek araçta sıkışan 2’si ağır 3 yaralıya müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar, sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulduğu görülürken, polis kazaya ile ilgili yaptığı çalışma sonrası çok yönlü inceleme başlattı.

Her gece kaza yaşanıyor

Öte yandan marketin kapalı olması facianın yaşanmasını önlerken, çevredeki vatandaşlar söz konusu bölgede her gece kaza yaşandığını ve bunun bir an önce hız kesicilerle önlenmesi istediklerini belirttiler.

Feci kaza Metrelerce sürüklendi

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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