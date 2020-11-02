MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci kaza! Otomobil paramparça oldu
ABONE OL
02.11.2020 - 03:12 | | DHA

Feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.

Feci kaza Otomobil paramparça oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyolun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de 58 saat sonra mucize haberi geldiİzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin isimli kız çocuğu yaralı çıkarıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Feci kaza! Otomobil paramparça oldu

Sıradaki Haber