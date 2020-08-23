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23.08.2020 - 00:53 | | İHA

Feci kaza! Otomobil TIR'a ok gibi saplandı

Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu medyana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Otomobil TIR'a ok gibi saplandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunun 15. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. idaresindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Feci kaza Otomobil TIRa ok gibi saplandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Y. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan M.Y. (34), Y.Y. (14), K.Y. (13) ve H.Y. (7) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı tahkikat sonrası kazada ölen Kenan Y. , Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza Otomobil TIRa ok gibi saplandı

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