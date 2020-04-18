Feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sinan Demir'in kullandığı 19 AD 325 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 7'nci kilometresinde aynı yönde seyir halinde olan motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tarlaya savruldu.
Kazada motosiklette bulunan Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilin sürücüsü Demir ise yaralı olarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.