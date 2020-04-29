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29.04.2020 - 19:58 | | DHA

Feci kaza! Uçurumdan yuvarlandı... Torunu kurtuldu, dede hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Feci kaza! Uçurumdan yuvarlandı... Torunu kurtuldu, dede hayatını kaybetti

Ünal Çorbacı (58) idaresindeki 37 LL 295 plakalı traktör, Yeniboyundurçak köyü Karaali Mahallesi mevkisinde 30 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı yaralandı.

Feci kaza Uçurumdan yuvarlandı... Torunu kurtuldu, dede hayatını kaybetti


112 Acil Servis ekipleri tarafından Ünal Çorbacı Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne, ağır yaralanan torunu ise Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal Çorbacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yeniboyundurçak Köyü Muhtarı Dursun Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyden ilçeye giden bir kişinin kendisini arayarak uçurumda bir traktör olduğunu ve bir çocuğun ağladığını söylediğini anlatarak, ''Hemen olay yerine gittim. Ünal Çorbacı'nın traktörün alt tarafında yattığını, çocuğun ise ağladığını gördüm." dedi.

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81’e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu.
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