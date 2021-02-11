Feci olay! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada elektriklerin kesik olduğu sırada cep telefonu ışığını yakarak arkadaşıyla aşağı inen Kürşat K. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
Önden giden arkadaşı, ışığın kesilmesi ve düşme sesi duyması üzerine Kürşat K'nin boşlukta yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Durumu ağır olan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.