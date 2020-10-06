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06.10.2020 - 21:15 | | İHA

Feci olay! Akıma kapılıp asılı kaldı...

Şanlıurfa’da arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak asılı kalan kişinin cesedi, ekipler tarafından indirildi.

Öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı.

Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız’ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız’ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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