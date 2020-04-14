14.04.2020 - 09:55 | | DHA
Feci olay! Duvar kırılarak kurtarılan işçi öldü
Aksaray’da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 7’nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtanın üzerine bastı. Tahta kırılınca Kozan, zemin kata düştü. Mahsur kalan Kozan’ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı.
Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ambulanslardaki corona müdahalesi böyle görüntülendi!Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vakandan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor.