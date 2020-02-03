MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci olay! Evinin önünde böyle bulundu
ABONE OL
03.02.2020 - 01:46 | | DHA

Feci olay! Evinin önünde böyle bulundu

Düzce'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahanlı (56) evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu.

Feci olay! Evinin önünde böyle bulundu

Olay saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1930 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Karahanlı'nın evinin önünde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karahanlı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede Karahanlı'nın evinin önünde makinede odun kestiği tespit edilirken, nasıl öldüğünün belirlenmesi amacıyla cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Feci olay Evinin önünde böyle bulundu

 

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber