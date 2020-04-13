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13.04.2020 - 14:18 | | İHA

Feci olay! Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu

Çorum'da gece yarısı meydana gelen olayda silahına doldur boşalt yapan bir kişi kazara kayınvalidesini başından vurdu.

Feci olay! Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu

Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 59. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.İ., evinde tüfeğini temizledikten sonra doldur boşalt yaptığı esnada kazara tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada yan odada yatmakta olan 65 yaşındaki kayınvalide Z.İ.'nin kafasına isabet etti. Kanlar içinde kalan yaşlı kadını gören kızı H.İ, hemen polis ve ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.İ., ameliyata alındı.

Öte yandan, kazara kayınvalidesini vuran S.İ.'nin ise olayın şoku ile evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlarHava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce sahile spor yapmak ve denize girmek için gelen vatandaşlar, şimdi ise sadece bakmakla yetindi. Yaz aylarında binlerce turiste ev sahipliği yapan sahilin boş hali havadan da görüntülendi.
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