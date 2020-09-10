MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci olay! Vapurdan denize atladığı ortaya çıktı
ABONE OL
10.09.2020 - 16:53 | | DHA

Feci olay! Vapurdan denize atladığı ortaya çıktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizin üstünde, İlkay G.'nin cansız bedeni bulundu. İlkay G.'ni dün akşam saatlerinde Bostanlı'dan binip yolculuk ettiği arabalı vapurdan, denize atladığı öğrenildi.

Feci olay! Vapurdan denize atladığı ortaya çıktı

Bostanlı sahil iskelesindeki balıkçılar, saat 14.30 sıralarında suda hareketsiz yatan birini gördü. Durum polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hareketsiz duran kişiyi sudan çıkaran ekipler, yapılan kontrollerde öldüğünü belirledi.

Yapılan üst aramasında çıkan kimliğe göre, ölen kişinin İlkay G. olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmaya göre, İlkay G.'nin dün akşam saatlerinde Bostanlı’dan arabalı vapura binip, denize atladığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından İlkay G.'nin cenazesi, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksungur'dan Teber'li ilk atışTUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 mühimmatını ateşledi. Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona tedavisi görüyordu! Tıp öğrencisinin acı sonu

Corona tedavisi görüyordu! Tıp öğrencisinin acı sonu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?

KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?

Sıradaki Haber