Feci olay! Vapurdan denize atladığı ortaya çıktı

Bostanlı sahil iskelesindeki balıkçılar, saat 14.30 sıralarında suda hareketsiz yatan birini gördü. Durum polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hareketsiz duran kişiyi sudan çıkaran ekipler, yapılan kontrollerde öldüğünü belirledi.

Yapılan üst aramasında çıkan kimliğe göre, ölen kişinin İlkay G. olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmaya göre, İlkay G.'nin dün akşam saatlerinde Bostanlı’dan arabalı vapura binip, denize atladığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından İlkay G.'nin cenazesi, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.