Feci ölüm! Asansör boşluğuna düştü

İsmail Aslan (43) ,Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'nde inşaatında çalıştığı binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçiler tarafından düştüğü yerden çıkarılan Aslan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldüManisa’da 33 yaşındaki Semiha Peker, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından öldürüldü. Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.