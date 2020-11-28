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28.11.2020 - 12:23 | | DHA

Feci ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Seher Özsoy, evinin önünde çalışan yem karma makinesine başörtüsü dolandıktan sonra kafasını kaptırarak feci şekilde can verdi.

Feci ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Özsoy’un başörtüsü, evinin önünde çalışan yem karma makinesine dolandı. Özsoy, başörtüsünü makineden kurtarmak istediği sırada çalışan makineye kafasını da kaptırdı. Kanlar içerisinde yere düşen Özsoy’u gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Seher Özsoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özsoy’un cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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