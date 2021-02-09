MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci ölüm! Karşıya geçerken düştü, minibüsün altında kaldı
ABONE OL
09.02.2021 - 21:22 | | DHA / AA

Feci ölüm! Karşıya geçerken düştü, minibüsün altında kaldı

Ümraniye'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

Sütçü İmam Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aykut Akçay (46) yere düştü. Bu sırada caddede ilerleyen Barış Karakaya idaresindeki 34 CLK 629 plakalı kapalı kasa minibüs, Akçay'ın üzerinden geçti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci ölüm Karşıya geçerken düştü, minibüsün altında kaldı


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçay'ın cesedi, morga kaldırıldı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

Feci ölüm Karşıya geçerken düştü, minibüsün altında kaldı


Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak vinçle inşaattan indirilen işçi, hastanede tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metruk binada yakalandılar! 25 bin lira ceza

Metruk binada yakalandılar! 25 bin lira ceza

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet