Feci ölüm! Karşıya geçerken düştü, minibüsün altında kaldı

Sütçü İmam Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aykut Akçay (46) yere düştü. Bu sırada caddede ilerleyen Barış Karakaya idaresindeki 34 CLK 629 plakalı kapalı kasa minibüs, Akçay'ın üzerinden geçti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçay'ın cesedi, morga kaldırıldı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak vinçle inşaattan indirilen işçi, hastanede tedaviye alındı.