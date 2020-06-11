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11.06.2020 - 02:22 | | AA

Feci ölüm! Yol kenarındaki bariyerlere çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Feci ölüm! Yol kenarındaki bariyerlere çarptı

Kaza FethiyeMuğla karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Gökçe yönetimindeki üzerinde plakası bulunmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Gökçe'nin sağlık ekipler tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Fatih Gökçe’nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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