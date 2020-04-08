Feci son! 20 yaşında oldukları için gece buluşup...

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, ‘evde kal’ çağrılarına uyulurken, dışarı çıkanların az olması nedeniyle yaklaşık 2 saat sonra yoldan geçenler, kazayı görerek, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobil içinde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Emre Sevim ve Yusuf Büyük'ün, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Ada Gündoğdu ve M.S. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, M.S.'nin de sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan kazayı öğrenip, bölgeye gelen kişiler, ölüm haberini alınca otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 YAŞIN ALTINDA OLDUKLARI İÇİN GECE SAATLERİNDE BULUŞMUŞLAR

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen Ada Batın Gündoğdu (15), Emre Serim (17), Yusuf Büyük’ün (17), 20 yaşının altında olduğu ve koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle gündüz vakti dışarıya çıkamadıkları için gece geç saatlerde bir araya geldikleri öğrenildi. 3 çocuğun, Ada Batın Gündoğdu'nun kullandığı otomobille gezdikleri iddia edildi.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklar, tamamlanacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Kazada ağır yaralanan M.S.’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.