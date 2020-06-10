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10.06.2020 - 14:18 |

FED toplantısı ne zaman? Karar saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözü kulağı Fed toplantısında... ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. Corona virüs sonrası piyasaların akıbeti her an takip edilirken şimdi yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler toplantı zamanını araştırıyor.

FED toplantısı ne zaman? Karar saat kaçta açıklanacak?

Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü Fed'e çevrildi. Amerika Merkez Bankası'nın alacağı karar piyasaların yönünü belirleyecek. Bu nedenle bugün sürekli olarak toplantı zamanı ve saati araştırıyor. Sıklıkla yöneltilen sorular 'FED toplantısı ne zaman, karar saat kaçta açıklanacak?' şeklinde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed toplantısı bugün saat 21.00'de gerçekleşecek. ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. 

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