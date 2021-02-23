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23.02.2021 - 13:27 |

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Başkanı konuşması ne zaman?

FED toplantısı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato'da sunum yapacak. Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumunu bekliyor. Peki FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte FED başkanının konuşması ile ilgili detaylar...

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Başkanı konuşması ne zaman?

FED toplantısı gündemde yer alıyor. Ekonomi dünyası FED toplantısına odaklandı. Piyasalarda takip edilecek veriler ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da sunum gerçekleştirecek. Peki FED toplantısı ne zaman, son dakika saat kaçta? FED başkanı konuşması gelişimleri..

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

FED toplantıları 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

FED BAŞKANI KONUŞMASI...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.

 

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