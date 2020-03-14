Fedakâr hekimlerimiz!

Fedakâr sağlık personelinden biri de Siirt Şirvan’da çalışan pratisyen hekim Hasan Yürek. Görev süresince çeşitli etkinliklerle sağlık okur-yazarlığının artmasına katkıda bulunan Yürek, Baykan ilçesinde görev yaptığı sırada okullarındaki çocuklara diş sağlığının önemini anlattı. Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için kapı kapı dolaşarak çocuk gelinler konusunda bilgi veren Yürek, bir kız çocuğunun “Keşke benim babama da anlatsanız” sözüyle hayatının en zor görevine kalkıştı.

Kahraman doktor

Söz ve nişanı yapılan kız çocuğunun ailesini ikna etmek için müftü ve imamları yanına alan Yürek, uzun uğraşlarla aileyi kararından caydırdı. O çocuk şimdi üniversitede öğrenime devam ederken Yürek, kahraman oldu. Milliyet’e konuşan Yürek, “Gerçekten okumak isteyen çok kız çocuğu var. Ben bu işin hukuki boyutunun ne olduğunu anlatıyorum özellikle lise öğrencilerine. Çok güzel geri bildirimler aldım. ‘Biz haklarımızın böyle olduğunu bilmiyorduk. Sahipsiz olmadığımızı biliyoruz’ diyorlar” dedi.

Yürek, ayrıca “Yarık dudak yarık damak doğan bir çocuk, sırf kız olduğu için hastaneye bile götürülmemişti. Ailesiyle konuşup ikna ettim. Şu an çok sağlıklı, çok güzel oldu. Bu meslek hayatımın en anlamlı anısı” şeklinde konuştu.

Yarayı fark etmedi

Fedakâr sağlık çalışanlarının birisi de Adana Şehir Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Serdar Birecik...

Şanlıurfa Akçakale’de görevli bulunduğu karakolda havan topu saldırısına uğrayan Birecik, 4 şarapnel parçasıyla yaralanmasına rağmen yaralılara müdahale etti. Birecik, “Ben müdehale yaparken şarapnellerden biri de kafama girmiş. Hissetmedim. Kanama artınca hemşire fark etti” dedi.

Yardıma koştu

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Enes Diler ise hekimliğinin yanı sıra patent aşamasına gelmiş üç tıbbi cihaz projesi üzerinde çalışıyor. 2018’de katıldığı Antalya UMKE ailesiyle Kilis görevlerinde, Barış Pınarı Harekaâtı’nda ve Elazığ-Sivrice Depremi’nde afet bölgesinde görev yaptı. Deprem olduğunda Konya’da izinli olan ve hemen bölgeye geçen Diler, “Akrabalarımın yanındaydım. Sabah Elazığ’a vardım. Orada enkaza gittik. 3 gün Mustafa Paşa’da sonra Sivrice’de Sahra Hastanesi’nde poliknik hizmeti verdik” diye konuştu.