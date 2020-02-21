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21.02.2020 - 13:05 | | DHA

Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, girdiği Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, yaşamını yitirdi.

Fenalaşan Bakım Merkezi Komutanı, yaşamını yitirdi

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi Komutanlığı'nda, dün FYDT faaliyeti gerçekleştirildi. Merkezin komutanı Bakım Albay Ejder Kanter, katıldığı testin ardından fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Albay Kanter'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yarın Erciş ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.

Suudi Arabistan'da çekirge istilasıSuudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika'dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.
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