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20.04.2020 - 19:31 |

Fert Eş Anlamlısı Nedir? Fert Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Fert, dilimizde en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Anlam özellikleri bakımından, sıkça tercih edilmekte olan fert ne demek, fert kelimesinin eş anlamlısı, TDK 'ya göre fert nedir öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fert kelimesinin tüm detaylarını sizler için derledik.

Fert Eş Anlamlısı Nedir? Fert Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan fert kelimesi, 'birey' anlamına gelmektedir. 'Kendine has özellikler olan, somut varlık' anlamına gelmektedir.

Fert Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre fert, 'doğa içerisinde türü oluşturan tek varlıklardan her bir tanesi' anlamına gelmektedir. Daha farklı birçok anlamı bulunmakta olan fert kelimesi için, en bilinen ve sık kullanılan anlamlar şu şekildedir; ' Bir türü belirtirken, onun içinde bulunan varlıklardan her biri', Bir adın gösterdiği nesne anlamlarına da gelmektedir. Zıt anlamlısı 'toplum' dur. Eş anlamlısı, 'birey' dir.

Fert Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Türkçede fert kelimesinin bir diğer anlamdaşı 'kişi' dir. Tüm canlı varlıklar için kullanılabilir. Fert, kişi ve birey kelimeleri birbirleri yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Örnek birkaç cümle olarak; ' Ailemizin tüm fertleri bizim için değerlidir.' , 'Toplumda her bireyin eşit söz hakkı vardır.'

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