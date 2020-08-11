FETÖ hükümlüsü eski polis, Antalya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan, polislikten ihraç edilen M.A.K.'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.A.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.