FETÖ hükümlüsü eski polis, Antalya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan, polislikten ihraç edilen M.A.K.'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.A.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AK Parti'li ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybettiİzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden Anıl Yılmaz (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti. Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.