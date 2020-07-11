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11.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

FETÖ irtibatlı 26 hâkim ve savcıya uzaklaştırma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi’nce verilen kararla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 26 hâkim ve savcıyı meslekten uzaklaştırıldı.

HSK Genel Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 26 hâkim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı. HSK 2. Dairesi’nce yapılan incelemenin ardından 26 hâkim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. Hâkim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine yönelik hüküm verilecek. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.

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