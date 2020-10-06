FETÖ itirafçısı ihraç polise 1 yıl 10 ay

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Resul Y., hazır bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini anlatan ihraç polis memuru Resul Y., "Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. Örgüte dini cemaat olduğu için katıldım. Böyle bir yapıda olduklarını bilmiyordum. ‘ByLock’ yazışmalarımda dini sohbetler var. Örgütsel bir yazışma yok. Örgüt içinde bulunduğum her dakika için pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Resul Y.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.