FETÖ itirafçısı ihraç polise 1 yıl 10 ay

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Resul Y., hazır bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini anlatan ihraç polis memuru Resul Y., "Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. Örgüte dini cemaat olduğu için katıldım. Böyle bir yapıda olduklarını bilmiyordum. ‘ByLock’ yazışmalarımda dini sohbetler var. Örgütsel bir yazışma yok. Örgüt içinde bulunduğum her dakika için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Resul Y.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.