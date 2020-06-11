FETÖ okullarına çifte darbe

ABD'nin Alabama eyaletinde Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonu'nda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları"nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. FETÖ mensuplarından oluşan okul yönetiminin ise ağustosta açılması beklenen okulu denetime hazır hale getirememe konusunda yoğun yağışları ve müteahhitlerin karşılaştığı zorlukları neden gösterdiği kaydedildi. Alabama Eğitim Departmanı (AEA) Genel Müdürü Theron Stokes "Umarım bu dava, sözleşmeli okul işinde, kurumsal çıkarları adına para kazanmak için Alabama'yı kullanmak isteyenlere bir uyarı niteliğinde olur. Alabamalıların girişimlerini destekleyeceğiz ama bu işi para toplama olarak görenlere AEA hep karşı duracaktır" dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okul vasıtasıyla devletten alınan yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor.

GÜRCİSTAN DA OKUL KAPATTI

Gürcistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi, FETÖ ile iltisaklı Şota Rustaveli İlköğretim ve Lisesi'nin lisansını iptal ettiği bildirildi. Okulun lisansının, yıllık eğitim planıyla okuldaki eğitim şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı 7 okuldan daha öncede Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulu, Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi ile Özel Demirel Koleji kapatılmıştı. AA