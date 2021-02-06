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06.02.2021 - 15:45 | | DHA

FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi.

154 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 114 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü ifadesinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 kişiden 43'ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: 2 ülkeden biri TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir" dedi.
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