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19.02.2020 - 13:54 | | AA

FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Elif ve eşi Mesut Ü'nün katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, çiftin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

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