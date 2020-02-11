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11.02.2020 - 13:35 | | AA

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Kural ile avukatı katıldı.

Sanık Kural, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt mensuplarını "sohbet toplantıları"na çağırdığı, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kural'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

 

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