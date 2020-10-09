09.10.2020 - 10:49 | | İHA
FETÖ sanığı Hava Harp Okulu öğrencisine 7 buçuk yıl hapis!
Ankesörlü telefon ile FETÖ/PDY'nin sözde sorumlularıyla görüşüp irtibat kuran Hava Harp Okulu öğrencisine ceza verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/313 Esas sayılı dosyasında, Hava Harp Okulu öğrencisi tutuklu sanık A.E.B. hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık A.E.B.'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.
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