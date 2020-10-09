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09.10.2020 - 10:49 | | İHA

FETÖ sanığı Hava Harp Okulu öğrencisine 7 buçuk yıl hapis!

Ankesörlü telefon ile FETÖ/PDY'nin sözde sorumlularıyla görüşüp irtibat kuran Hava Harp Okulu öğrencisine ceza verildi.

FETÖ sanığı Hava Harp Okulu öğrencisine 7 buçuk yıl hapis!

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/313 Esas sayılı dosyasında, Hava Harp Okulu öğrencisi tutuklu sanık A.E.B. hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık A.E.B.'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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