FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen tutuklu Rıfai T., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Rıfai T., "Söz konusu kişiler ile birlikte görev yapıyorduk. Nöbetlerimiz çakışıyordu. Örgütle bir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rıfai T.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.