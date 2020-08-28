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28.08.2020 - 17:26 | | DHA

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Rıfai T., (31) tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen tutuklu Rıfai T., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Rıfai T., "Söz konusu kişiler ile birlikte görev yapıyorduk. Nöbetlerimiz çakışıyordu. Örgütle bir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rıfai T.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

Dikkatsiz sürücü jandarmayı eziyorduKayseri’de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.
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