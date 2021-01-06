FETÖ sanığı meslekten ihraç 2 astsubaya hapis cezası

FETÖ/PDY imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri iddiasıyla yargılanan meslekten ihraç astsubay sanıklar A.A. ve A.Y., Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.A.'yı 6 yıl 3 ay, A.Y.'yi ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanıkları tahliye etti. Duruşma savcısı tahliye kararına itiraz etti. Savcının itirazı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görüşülecek.